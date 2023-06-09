香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩在2％。這是逆回購連續7日維持該規模，單日完全對沖到期。本周來看，公開市場轉為淨回籠690億元。
路透統計，本周逆回購到期總額790億元，其中5至7日每日到期分別為250億元、370億元和130億元，8日和9日各20億元。
人民幣兌美元中間價報7.1115，較8日7.128，升165個基點。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩在2％。這是逆回購連續7日維持該規模，單日完全對沖到期。本周來看，公開市場轉為淨回籠690億元。
路透統計，本周逆回購到期總額790億元，其中5至7日每日到期分別為250億元、370億元和130億元，8日和9日各20億元。
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