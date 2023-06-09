宅神朱學恒遭國民黨台北市議員鍾沛君指控在去年8月6日的聚餐上強吻她，朱學恒坦承此事並道歉，同時也強調自己「喝到斷片」、「沒有記憶」，引起網友討論，不少人好奇詢問喝到斷片了還可以自己叫車回家嗎？對此，專家表示，喝到斷片的人，在醉酒期間仍然可以進行簡單的計算，但是約莫30分鐘後就會完全不記得事情。

一名網友在PTT上發文說，有人說他喝到斷片還可以自己叫Uber回家，但又說他什麼都記不得了，但是應該有做，所以道歉了，因此很好奇喝到斷片真的還可以自行叫車嗎？還是Uber的App弄得太好，又或者是手機自動幫他叫車？

貼文引起網友熱議，「斷片是失去當時的記憶，不是神志不清」、「你是沒斷片過，還是只是想發文打落水狗」、「就在說謊啊！」

根據英國廣播公司（BBC）報導，一位科學家古德溫（Donald Goodwin）招募一些酗酒者來研究「醉酒記憶消失後」會發生什麼。結果在100名酗酒者中，有超過60人經常常斷片，但有些人是完全失憶，有些人則是部分失憶。

古德溫指出，經歷斷片的人可以用一種非常連貫的方式行動。舉例來說，他發現受試者在醉酒期間的瞬時記憶「無損傷」，甚至可以進行簡單的計算問題，但是約莫30分鐘後就會完全記不得這些事情。

美國酗酒與酒精中毒研究所的科學家懷特（Aaron White）利用嚙齒類動物大腦進行研究，發現酒精會抑制腦內海馬體的活動，使其無法創造出對事件的連續記錄，因此人的記憶可能會出現像是磁帶上的一個短暫間隙，也就是俗稱的斷片。

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