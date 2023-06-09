新竹縣棒球蓬勃發展，關西國小今年4月參加嘉義縣第8屆健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽，奪下該賽事隊史首座冠軍。另新竹縣中山、關西、上館、六家、五峰及大同等6所國小組成聯隊，參加5月舉行的華南金控盃全國少棒錦標賽，也抱回亞軍的好成績。新竹縣長楊文科9日特別表揚辛苦的選手及教練們。

健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽有48支隊伍參賽，關西國小一路過關斬將，順利進入4強，在4強賽中以2比1擊敗澎湖縣講美國小，冠軍戰再以5比1擊敗台北市東園國小，勇奪冠軍。

2023年華南金控盃全國少棒錦標賽5月28日在台南亞太國際棒球訓練中心落幕，新竹縣以中山國小為主體，加上關西國小、上館國小、六家國小、五峰國小及大同國小等學校組成聯隊，小將們辛苦集訓後參賽，頂著台南酷熱太陽挺進冠亞軍戰，激戰後雖敗給勁敵花蓮縣，但仍榮獲亞軍追平2017、2022年的最佳成績。

在此次賽事中，除了球隊寫下了連續2年打入冠軍戰的紀錄外，選手們個人表現亦十分亮眼，中山國小的黃偉喆選手獲得大會打擊獎，且共有多達4名選手入選中華隊U12世界盃國手名單，包含中山國小羅浩翰、黃偉喆，及上舘國小的黃祐宬、林建浩，為歷年之最，寫下球隊歷史新頁。

楊文科表示，縣府團隊重視體育發展，縣內多所學校的棒球實力越來越堅強，感謝長期以來大力推動在地棒球發展的「棒球媽媽」上官秋燕議員，也感謝新竹縣體育會理事長田耕豪全力配合，增加獎金、營養費及差旅費等，相信入選U12世界盃的4名國手，在今年7月登場的U12世界盃少棒賽也會有精彩的表現。