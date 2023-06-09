國民黨台北市議員鍾沛君8日晚間在臉書發文，揭露自己於去年8月遭到名嘴朱學恒性騷擾，於飯局間兩度遭朱學恒強吻外，雖然雙方於事後簽下切結書，不過朱學恒卻於近日打破切結書內的承諾，因此讓鍾沛君選擇揭露。對此民進黨台北市議員許淑華也在鍾沛君的貼文下方留言，表示「大家都會替妳撐傘，妳不會孤單的。」

鍾沛君8日晚間在臉書發文，揭露自己於2022年8月上旬於聚會中遭到朱學恒「抱住強吻」，事後雙方簽下切結書，朱學恒允諾「日後也將盡一 切可能遠離當事人鐘沛君及其親屬，避免造成任何騷擾。」不過近日朱卻毀棄承諾，甚至與她同上政論節目大談民進黨人士涉及性騷等案例，讓她既震驚又憤怒，因而選擇揭露自己遭性騷一事。

鍾沛君在臉書上發文後，也引來各方人士留言支持，不分黨派皆是安慰與力挺的留言。除了有國民黨人士留言力挺外，其中也不泛民進黨與親綠人士留言，包含社民黨台北市議員苗博雅、民進黨立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、民進黨立委何欣純等人都留言支持。

其中民進黨台北市議員許淑華也留言，直指朱學恒「真噁心」，並表示看完內容後也感到相當生氣。許淑華也喊話鍾沛君，表示「大家都會幫妳撐傘，妳不會孤單的。」留言下方也有許多網友回覆，表示「女性不分藍綠，都需要受到保護，不分藍綠一起聲援。」