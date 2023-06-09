大陸國新辦9日舉行首屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況發佈會。大陸貿促會會長任鴻斌表示，首屆中國國際供應鏈促進博覽會（下稱「鏈博會」）將於今年11月28日至12月2日，將以「連結世界，共創未來」為主題在北京舉辦，展覽總面積預計將超過10萬平方公尺，設置五大產業鏈和一個展區，即智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數位科技鏈、健康生活鏈和現代物流等供應鏈服務展區。

任鴻斌表示，很多企業對「鏈博會」感興趣，主要來自以「鏈」為名的主題特別鮮明，屆時「鏈博會」是一個上中下游銜接、大中小企業融通、產學研用協同、中外企業互動的開放型國際合作平台，具體將發揮貿易促進、投資合作、創新集聚、學習交流四大平臺作用。

他說目前已有上百家中外領軍企業確認參展。預計屆時將有300多家企業參展，國際參展商達到30％左右。專業採購商和觀眾人數預計超過10萬人次，國際採購商占比預計超過40％，覆蓋50多個國家和地區。

另針對近期跨國集團高管接續到訪的熱潮，任鴻斌說表示，近期世界五百強企業高管和外國商協會主要負責人來華，很多都是通過貿促會邀請並協調安排，跨國公司的到訪，從某種意義上來說也體現他們對服務外資企業工作的認可。

據大陸貿促會今年第1季對600多家在華外資企業調研顯示，受訪企業對多項指標的滿意度都在80％以上，有97％的外企對去年第4季以來，大陸政府發布外資政策評價為「滿意」以上，整體在華外企對大陸營商環境是滿意的。