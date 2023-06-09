俄烏戰爭爆發後，俄羅斯遭西方國家制裁，許多跨國企業紛紛響應，撤出俄羅斯市場，台灣廠商也加入制裁行列，暫停在俄國營運，但外媒爆料，電腦（PC）大廠宏碁（Acer）去年表態暫停俄國業務後，卻透過在瑞士註冊的全資子公司，持續向俄羅斯出口電腦硬體產品，價值逾7000萬美元（約台幣21.6億元）。對此，宏碁發聲明強調，遵守國際制裁規範。

宏碁去年4月8日發布聲明，決定暫停俄羅斯業務。路透8日獨家報導，海關數據顯示，從去年4月8日至今年3月31日之間，宏碁出口至少價值7040萬美元的電腦硬體到俄羅斯。

報導指出，宏碁是透過在瑞士註冊的全資子公司（Acer Sales International SA），將這些產品出貨的俄國。

宏碁此舉不違法的兩大理由，這些貨源來在台灣境外；再者，沒有違反台灣對俄羅斯的制裁及出口管制，瑞士雖比照歐盟對俄制裁，但宏碁出口的電腦設備排除在瑞士制裁產品名單之外。

對此，宏碁發聲明強調，自2022年4月8日以來，瑞士子公司已停止向俄羅斯出口任何筆電或桌機產品，但基於民生日用需求，仍向該國提供少量顯示器和周邊配件，並保證遵守國際制裁規範。

報導指出，瑞士的制裁跟進歐盟，去年12月16日開始禁止向俄羅斯出口筆電和電腦零件，此後宏碁已停止從瑞士向俄國供應受管制產品。

宏碁向路透解釋，俄羅斯的進口商有可能是從第三國採購宏碁的電腦設備。