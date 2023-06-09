鍾沛君（左）指控，朱學恒（右）對她強吻，還在節目上批評別人性騷擾。（合成圖，取自鍾佩君臉書、中時資料照）

台北市議員鍾沛君昨（8）日在臉書批露，2022年遭到政治評論員朱學恒強吻，並怒轟對方還敢在節目上批評性騷擾，對她造成二次傷害，事後朱學恒公開道歉。鍾沛君今日低調未受訪，僅透過INE媒體群組回應，會整理好心情恢復工作，不會懈怠自己做為市議員的責任。

鍾沛君昨日在臉書指出，宅神朱學恒於2022年8月6日晚上聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」，並說朱於8月19日在手機立下切結書稱「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」，但是在隔日收到親筆切結書卻少了「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」，朱學恒回覆「切結書乃依照昨日版本未有刪減，煩請告知何處疏漏」。

據《FTNN新聞網》9日報導，鍾沛君今回應，請大家給她一點時間，今日已排開工作，計畫跟家人相處，同時她還謝謝外界所有的鼓勵與指教，並強調「我會整理好心情恢復工作，絕不會懈怠自己做為市議員的責任。」

除此之外，鍾沛君也表示，自己昨天在臉書的文章已經完整陳述了，想要跟大家報告的事情，目前沒有更多的資訊可以提供給大家。

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