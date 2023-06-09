易華電表示，由於面板產業已歷經3～4季的庫存調整，驅動IC客戶庫存趨近正常水位、訂單逐漸回籠，帶動公司今年營收逐月回升，預期第二季營運可望較首季溫和成長。不過，由於市場需求尚不明朗，對於營運後市仍維持審慎看待。

易華電預期今年仍會是低成長且具挑戰的一年，但首季落底後可望在第二季回復穩定，下半年逐漸恢復正常市場需求。公司將在既有產品營運上，致力提升生產效率降低成本，以維持公司穩健。而以雙面法技術開發的LED及其他各式IC載板，將成為未來成長動能。