易華電表示，由於面板產業已歷經3～4季的庫存調整，驅動IC客戶庫存趨近正常水位、訂單逐漸回籠，帶動公司今年營收逐月回升，預期第二季營運可望較首季溫和成長。不過，由於市場需求尚不明朗，對於營運後市仍維持審慎看待。
易華電預期今年仍會是低成長且具挑戰的一年，但首季落底後可望在第二季回復穩定，下半年逐漸恢復正常市場需求。公司將在既有產品營運上，致力提升生產效率降低成本，以維持公司穩健。而以雙面法技術開發的LED及其他各式IC載板，將成為未來成長動能。
捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)公布2023年5月自結營收1.52億元，月增8.18％、年減達37.23％，回升至近11月高點。累計前5月營收6.42億元、年減達43.21％，為近5年同期低點，但衰退幅度較前4月略有收斂。
易華電表示，由於面板產業已歷經3～4季的庫存調整，驅動IC客戶庫存趨近正常水位、訂單逐漸回籠，帶動公司今年營收逐月回升，預期第二季營運可望較首季溫和成長。不過，由於市場需求尚不明朗，對於營運後市仍維持審慎看待。
易華電預期今年仍會是低成長且具挑戰的一年，但首季落底後可望在第二季回復穩定，下半年逐漸恢復正常市場需求。公司將在既有產品營運上，致力提升生產效率降低成本，以維持公司穩健。而以雙面法技術開發的LED及其他各式IC載板，將成為未來成長動能。
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