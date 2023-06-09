恆生科技股指數暫漲0.21%，比亞迪電子漲1.5%，表現最佳；眾安在線跌3.8%，跌幅最大。

不畏隔夜原油價格下挫，中石油漲2.5%，股價創4年半新高。

受金價上漲激勵，紫金漲1.2%，招金漲2.7%，山東黃金漲2.9%，中國黃金漲0.9%。

周大福漲3.8%，稍早前一度飆漲8.6%。該公司上年度淨利下滑20%，但宣布股息和特別股息合計每股配發1港元。

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