恆生科技股指數暫漲0.21%，比亞迪電子漲1.5%，表現最佳；眾安在線跌3.8%，跌幅最大。
不畏隔夜原油價格下挫，中石油漲2.5%，股價創4年半新高。
受金價上漲激勵，紫金漲1.2%，招金漲2.7%，山東黃金漲2.9%，中國黃金漲0.9%。
周大福漲3.8%，稍早前一度飆漲8.6%。該公司上年度淨利下滑20%，但宣布股息和特別股息合計每股配發1港元。
隔夜美股主要指數全面收高，標普500指數創下今年來新高，並宣告進入牛市，惟周五香港股市表現乏力，恆生指數目前微跌0.06%，報19286.65點。國企股(H股)微升0.1%，報6546.50點。
恆生科技股指數暫漲0.21%，比亞迪電子漲1.5%，表現最佳；眾安在線跌3.8%，跌幅最大。
不畏隔夜原油價格下挫，中石油漲2.5%，股價創4年半新高。
受金價上漲激勵，紫金漲1.2%，招金漲2.7%，山東黃金漲2.9%，中國黃金漲0.9%。
周大福漲3.8%，稍早前一度飆漲8.6%。該公司上年度淨利下滑20%，但宣布股息和特別股息合計每股配發1港元。
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