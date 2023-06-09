台灣歌手古家齊曾參加第四屆《中國好聲音》闖進台灣區前25強，也曾參加2019年海峽兩岸歌手交流賽，成為台灣代表季軍。今(9日)稍早媒體報導，古家齊上月19日發生車禍，不幸傷重身亡，享年31歲，消息傳開讓歌迷都相當惋惜。

據知，古家齊是嘉義人，過去加入嘉義吳鳳科大吉他社，擅長編曲作詞的他能創作又能唱，並擁有街頭藝人證照，2015年曾參加《中國好聲音》得到前25強佳績，2014、2015年曾在台北河岸留言開唱，2019、2020年也曾參與跨年晚會，其公開臉書粉專停在去年10月於逢甲夜市打卡，近日則有不少網友湧入哀悼，不捨好聲音成為絕響。

據《三立新聞網》報導，古家齊上月19日因車禍重傷不治，享年31歲，家屬後來低調為他舉行追思會，從上月27日到本月4日，於嘉義水上鄉富貴天境寶座VIP廳，每日從上午10時開放到下午4時，讓認識他的好友、歌迷來送他最後一程。

而親友也發訃聞表示：「家齊沒有真正離開大家，他只是去天堂開演唱會了」，不少他的親友也在臉書公開發文悲痛寫下：「進入你靈堂的那一瞬間...眼淚就不爭氣的滑落下來。」也有人說聽到這消息嚇到跳起來，想起兩人還有約好的聚會還沒實現、敲好的演出還沒舉行，另有人表示：「如今，你先離開我們。你的音樂依舊留在我心中。我把懷念留給你，眼淚就留在我心裡了」。