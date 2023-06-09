新北果菜公司近期公布5月份質譜儀質譜快速篩檢結果，抽驗943件蔬果是否有農藥殘留狀況，結果查驗43件不合格，其中不合格率前3名分別是蚵白菜、青江白菜及青蔥，來源主要來自雲林縣、彰化縣，後續已將4961公斤不合格蔬果銷毀。

新北果菜公司指出，公司作為新北市蔬果供應平台，設有質譜儀農藥殘留檢驗室，也建立供應人實名制，每日針對進場蔬菜和農藥較易殘留的季節性品項加強抽驗，針對檢驗不合格品項，果菜公司會在拍賣前攔截銷毀，同時依規定一年內第一次停止供應10天，第二次違規停止供應1個月，第三次違規廢止供應人資格，並函報農業局和供應人所屬地方農政機關，溯源農民農藥管理。

新北市果菜公司總經理江惠貞表示，民眾對食安都相當重視，為確保買的安心、吃的放心，絕對要認明「標章蔬果」，把握洗菜三步驟，分別是用流動的水清洗、浸泡3至5分鐘、切除蒂頭和外皮及不可食用部分，將農藥殘留降到最低，減少吃進農藥風險。