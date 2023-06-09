台南市南科實驗中學國小部9日上午9時突傳蔡姓體育老師墜樓身亡意外，蔡男聲稱身體不適被帶到醫務室，卻自行從醫務室跑到國小部大樓4樓，發生墜樓意外，時值上課中，校園內起碼有2班學童約50多人目睹，許多學童嚇哭，救護人員到場已無呼吸心跳，警方介入調查原因。
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