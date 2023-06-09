前立法院長王金平明天將赴台南參加崑山科大畢業典禮，據了解，國民黨總統參選人侯友宜明天原訂參加新北市先嗇宮活動，但臨時更改行程，將和王金平同場，兩人可能會在畢業典禮後進行會面，討論選戰策略。

侯友宜在獲得國民黨徵召參選總統後，曾南下高雄拜訪王金平，並當面邀請王金平擔任競選總部主任委員，但遭到婉拒；前國民黨秘書長李乾龍1日曾設宴邀請王金平、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄等人與侯友宜晚餐，席間李乾龍也提出盼王金平能擔任競總主委的建議。

面對侯陣營的邀請，王金平則以自身與侯團隊不熟，擔心磨合問題為由，始終沒有點頭，但他也建議侯友宜可展現最高誠意，邀請鴻海創辦人郭台銘擔任競總主委。

據了解，王金平明天將到台南參加崑山科大畢業典禮，侯友宜在得知後，也隨即更改原訂行程，改為南下與參加畢業典禮，兩人在典禮後可望會談，討論選戰相關議題。黨內人士表示，由此也可以看出侯友宜對王金平的重視，盼王金平可以在選戰中大力協助。

知情人士指出，侯友宜原本預定在明天要參加新北市三重先嗇宮的活動，擔任先嗇宮董事長的李乾龍邀請多位議長參加，但他可理解侯友宜更改行程的用意。