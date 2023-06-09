今天梅雨滯留鋒接近，北部、東北部不定時有陣雨或雷雨，午後受到熱力作用影響，易有短延時強降雨，並可能有大雨或豪雨；氣象專家彭啟明提醒，周日（11日）起受低壓帶影響，加上西南季風逐漸來到台灣附近帶來水氣，天氣更不穩定，尤其下周二（13日）可能又有滯留鋒面帶來降多降雨，有助南部紓解旱象，「但旱澇急轉是更麻煩的事」。

彭啟明在臉書發文指出，「比午後雷陣雨更多雨，也不穩定的天氣型態來了，預計會持續好幾天，至少一周，斷斷續續的。」今、明兩天鋒面接近，雖結構轉差，但在動力上仍不穩定。

彭啟明表示，周日到下周要留意西南季風的發展，尤其整個低壓帶從南海北上，「既像低壓帶，也像滯留鋒面，也可能有西南氣流包含在內。」特別是下周二有微弱的東北風南下，可能形成滯留鋒面，降雨時間可能更長、範圍更廣。

彭啟明提醒，周日起南部要多留意，尤其每天持續降雨，當中有短延時強降雨，「紓解旱象非常有助益，但旱澇急轉是更麻煩的事。」民眾須做好防災準備。