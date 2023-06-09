為慶祝台鐵成立136年，台東火車站今天舉行歡慶活動。台東站長鄭成忠。（蔡旻妤攝）

為慶祝台鐵成立136年，台東火車站今天舉行歡慶活動。首任台東站長高銘光。（蔡旻妤攝）

今天是鐵路節，為慶祝台鐵成立136年，台東火車站今天在棚架區舉行歡慶活動，邀請歷任台東站長張建曆、高銘光、賴東震「回娘家」；台鐵台東站長鄭成忠感謝歷任站長及員工的付出，也感謝民眾對台鐵的支持。

見證南迴鐵路開通、歷經八八風災、鐵路橋斷的首任台東站長高銘光今天表示，台東站成立30年，他個人就奉獻16年的歲月，包括4年站務主任、12年台東站長，對於台東站有著深厚感情。

連結東部幹線以及南線的主要發和終點的台東站，1992年南迴全面通車更名為台東新站，2018年站站體改建完工，2020年南鐵路電氣化後，完成環島鐵路電氣化最後1塊拼圖，高雄到台東縮短了27分鐘，高雄到花蓮更是縮短了39分鐘，提升南迴線的運能。

鄭成忠說，感謝歷任站長不計辛勞的付出與打拚，才造就現今的台東火車站，適逢鐵路136週年，以「感恩有你」為主題，邀請歷屆站長重回台東站齊聚一堂，展望未來。

現場除了安排財團法人台東縣牧心智能發展協會舞蹈表演，車站地下道也化身成「鐵路藝廊」，展出台鐵路沿線之美照片展，讓旅客走在地下道也能感受鐵道美景。