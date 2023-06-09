年度第一隊。(PLG提供)

年度第二隊。(PLG提供)

P. LEAGUE+ 在9日公佈2022-23 年度MVP、年度洋將、年度第一隊及年度第二隊，包含楊敬敏、牧倫斯（Byron Mullens）分別拿下本季年度MVP及年度洋將，在年度第一隊及年度第二隊加起也有5位國王禁衛軍入選，新北國王成為這4個重要年度獎項最大的贏家。

楊敬敏本季持續扛起「國王禁衛軍士官長」的招牌，雖然已經39歲但在教練團妥善安排下，楊敬敏總是保持良好的狀態上場比賽，出賽39場、上場時間28分32秒就能攻下平均14.8分展現高效率得分。另外，楊敬敏常在球隊有危機時挺身而出，幫助球隊鎖定勝利，穩健的表現獲得記者及球迷的肯定，在32張選票（包含球迷的2張選票）拿下10張5分、以總分88分蟬連年度MVP。

本季重返新北國王，瘦身有成讓牧倫斯在禁區動作更加靈活，也直接替球隊禁區的攻守兩端帶來實質幫助，平均每場21.9分15.8籃板讓他拿下本季兩度獲得單月最有價值球員，本季出賽29場有17場得分、籃板來到「20-10」，本季有阿牧在的國王禁區，各隊總是討不到任何便宜。牧倫斯本季展現的宰制能力，除了幫助新北國王成為本季例行賽第一，也幫助他在年度洋將選票中，32張選票（包含球迷的2張選票）拿下15張5分、以總分96分獲選年度洋將。

在年度第一隊方面，前場年度MVP楊敬敏、年度洋將牧倫斯入列，加上年度進步獎、拿下滿分全票30票的臺北富邦勇士的曾祥鈞，搭配後場有本季轉隊新北國王表現亮眼的林書緯，以及兩度獲得單月最有價值球員的桃園璞園領航猿的盧峻翔，不論攻防這樣的年度第一隊絕對是一時之選。

年度第二隊方面，後場有年度抄截王曼尼高（Kenny Manigault）搭配年度第六人、福爾摩沙台新夢想家的林俊吉，以及同時入選年度防守第一隊、新竹街口攻城獅的高國豪，前場則有新北國王的戴維斯，以及桃園璞園領航猿的施晉堯。

PLG年度第一隊及年度第二隊，球員入選資格均為本季例行賽出賽至少 27 場之各隊球員，球隊組成可以是「前場3人與後場2人」或「前場2人與後場3人」，其中每隊洋將僅可選擇1名球員。此外，年度MVP及年度洋將必須列入年度第一隊。

PLG 2022-23 年度MVP及年度洋將，票選方面本季依舊開放球迷投票參與，而球迷投票結果將算成2張選票，和籃球記者聯誼會成員的選票一起計算，最後決定年度MVP及年度洋將的人選。