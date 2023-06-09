瑪菲司（右）與戴愛玲開心合照。（HaloMavis國際連線提供）

電商女王瑪菲司（Mavis）直播魅力強大，以K歌包廂為主題系列直播皆吸引萬人觀看，當紅藝人陳零九、張智成都曾作客宣傳，日前迎來戴愛玲為7月15日即將在北流舉辦的「故事的故事」演唱會宣傳，2人曾於時尚活動有一面之緣，再度相會打開話匣子聊不完，戴愛玲更開心為粉絲獻唱多首經典歌曲，讓網友聽得如癡如醉。

瑪菲司透露大學時期去KTV必點戴愛玲的歌曲，還曾將KTV包箱的音響唱壞過。對於是否曾遇到過對的人，戴愛玲分享：「曾經在錯的時間遇到對的人，但很隨緣份。」接著反問「那你呢」？瑪菲司立刻分享金句：「我覺得愛情裡面有對的人，但婚姻裡面只有忍耐的人。」一旁老公H先生點頭如搗蒜，未婚的戴愛玲說若未來踏入婚姻再向2位請教，Mavis瑪菲司竟勸她沒事不要結婚，幽默對話讓大家哄堂大笑。

瑪菲司與H先生也秘密端出事前準備的生日蛋糕，為22日生日的戴愛玲提前驚喜慶生，戴驚呼：「哇！這是我今年第一個生日蛋糕耶，真的很謝謝！」並許下心願除了北流演唱會順利成功，也祈求身邊好友們都健康平安；瑪菲司與H先生則力挺戴愛玲豪氣包下60張門票，除了要帶員工到場支持，也開放30張名額讓線上粉絲有機會參與，最後戴愛玲加碼演唱新歌〈瑪格麗特〉，將直播K歌包廂氣氛達到最高潮。

戴愛玲北流演唱會當天，瑪菲司將於下午在北流場館外參與人生首次的音樂祭演出，屆時會與「脱拉庫樂團」在『CITY FLOW 音樂祭同台飆嗓，瑪菲司為了這場音樂祭，特別與插畫家薯條先生合作特製款限量小禮物，準備送給到場參與音樂祭的好友們，她也透露今年新歌與新書的計畫如火如荼進行中，請粉絲們再等等。