據《波士頓環球報》記者Pete Abraham報導，張育成將在台灣時間下周二離開10天傷兵名單，回到紅襪陣容，今（9日）張育成仍持續在小聯盟出賽，被安排在紅襪3A先發打線第2棒、鎮守游擊，不過只打了2打數敲1安就提前退場，賽後張育成在IG表示自己的手又開始出現疼痛狀況，提早下場接受治療。

繼續出戰國民3A，張育成首打席擊出左外野落點巧妙安打，紅襪3A攻佔一、二壘，該局攻下1分，3局下張育成該局首位打者，敲游擊方向飛球出局，5局上由寇斯（Christian Koss）接替打擊和游擊守備工作，自張育成開始復健賽以來，還沒有打滿整場的紀錄。

張育成留下2打數1安成績，但守備方面發生一次失誤，也是連續2場比賽出現失誤，賽後張育成透過IG廣播專區功能指出，「剛剛打擊手又開始疼痛了，提早下場，繼續治療。」也提到明天將會休息，並希望自己的手會越來越好。