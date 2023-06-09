嘉義縣太保市代表代會主席葉俊男去年4月間在一場宮廟「平安宴」活動，時任太保市長機要祕書鄭淑分（現任太保市長）上台致詞，葉男竟然口出3字經、5字經辱罵鄭女，鄭女不接受「大街罵人，小巷道歉」，葉男遭檢方起訴公然侮辱罪嫌。

64歲葉男曾擔任太保市代表會主席，2022年參選太保市代表當選，並連任代表會主席，鄭淑分則當選太保市長，但2人競選期間不同陣營，4月間狹路相逢。

起訴書指出，去年17日晚上葉男參加某私人宮廟舉辦的「平安宴」活動，鄭淑分當時是太保市長黃榮利的機要秘書，也前往參加，葉男在鄭淑分上台致詞後，當眾爆粗口用「5字經」「妳三小」等語辱罵，鄭淑分不甘受辱提告。

檢方指出，鄭淑分要求葉男以登報方式公開道歉，但葉男表達只願意私下向鄭淑分點頭致歉，鄭淑分認為這是「大街罵人、小巷道歉」，她無法接受。

檢方基於葉男、鄭女雙方未能達成道歉的共識，依公然侮辱罪嫌起訴葉男。

葉男罵人不只這件，他也曾辱罵黃榮利。去年10月11日中午葉男參加當地宮廟舉辦的平安宴活動，時任太保市長黃榮利（現任縣議員）也參加，葉俊男也爆「5字經」當眾辱罵黃，黃榮利深感受辱而提告。

檢方依公然侮辱罪嫌起訴葉男，葉男犯後坦承犯行，但黃榮利不願意和解，雙方未達成和解，5月間葉男被簡易法庭判處拘役10日，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。