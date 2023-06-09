林斯明在臉書貼文指控張乘瑜任職埔心鄉長期間勾搭有夫之婦。（翻攝林斯明臉書／孫英哲彰化傳真）

民進黨籍彰化縣埔心鄉前鄉長張乘瑜，昨晚遭人在臉書爆料，指他在鄉長任內同時勾搭上2名有夫之婦，還在鄉長室幽會。該桃色事件迅速在地方發酵，引發熱議。張乘瑜今天否認指控，直斥爆料內容是假新聞。爆料人林斯明表示，他說的是事實，不怕被告。

林斯明先是在臉書貼文指出，搞人妻真刺激，夜深總會碰到鬼，有位鄉鎮長公所需要警察去放哨，搞了人妻，人家不放過，需躲躲藏藏，被開價1千萬以700萬擺平，鄉鎮長月薪才10萬，1任480萬，不夠賠，不知錢從哪裡來。

林斯明昨晚又連發數則同樣內容的文章，要求民進黨中央應開除卸任的埔心鄉長張乘瑜，強調外界眾說紛云民進黨主席來彰化處理張的風流事，使黨蒙羞，其實是張同時搞了2名有夫之婦，把情婦帶入鄉長室，這是張夫人親自到他家跟他講的事，均有錄音錄影及人證，絕對事實。

林斯明表示，外界以訛傳訛說民進黨主席賴清德到彰化處理張乘瑜的事是錯的，實際上出面的是民進黨立委陳素月，去年張乘瑜搭上兩名人妻的案子同天在彰化地院開庭前，陳素月帶著張的妻子到法院申請暫停訴訟。

他強調，現在社會上對性騷及性平等議題討論正熱，民氣可用，他因此曝光張乘瑜的桃花事，張身為地方首長，又是民進黨的評召，卻同時玩弄兩位有夫之婦，又把情婦帶進鄉長室，情何以堪？民進黨要如何對社會交代？

張乘瑜說，林斯明在臉書上寫的文章就是一篇假新聞、假訊息，內容至少百分之八十以上都不是事實。他的妻子不是主動去找林斯明，是林設局且還錄音。他擔任埔心鄉長時，是地方首長，每天都有很多人來他，怎麼能說有人進鄉長室就汙指他在勾搭人妻。

張乘瑜表示，他因提名作業與林斯明有夙怨，他現在沒有公職，在地方上忙著幫忙賴清德助選，對於假新聞、假訊息，以往有不少政治人物都選擇提告來捍衛清白，但他發現許多案件不管有沒有起訴，都會被拿來以「法院認證」再加油添醋大肆宣染，反而讓當事人受傷更深，他目前傾向對林斯明的不實言論不予理會。