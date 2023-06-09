程泰9日股東會承認去年營業報告書及財報，去年合併營收63.85億元、淨利歸屬母公司7.08億元、EPS達6.42元，通過每股配發現金股利3元，並修改公司章程等議案。重頭戲是全面改選董事及獨董。

程泰集團旗下亞崴及程泰兩工具機廠今年股東會，全面改選董事，亞崴股東會7日率先登場且完成改選。程泰9日股東會舉行，今年減少1席董事、新增1席獨董，董事席次調整為5席董事、4席獨董。程泰董事長楊德華、程泰總經理楊舒涵、副總經理謝秀芬、宇隆科技董事長劉俊昌、楊德華的胞弟楊德生等五人出任董事；獨董由皇冠塑膠董事長陳克璟、廣成產業董事長蔡政達、前中國輸出入銀行法遵長葉明興、中興大學機械工程學系副教授邱顯俊擔綱。

楊德華表示，亞崴及程泰兩公司董事要找有學經歷者，他費了不少心思，他女兒楊舒涵任程泰總經理表現不錯，才安排楊舒涵擔任程泰董事，董事席次僧多粥少，長子亞崴總經理楊丞鈞今年排不進董事名單，未續任程泰董事。