退役憲兵威廷參加產訓合作專班成功進入光學產業工作。(中彰投分署提供)

為提升失業青年的就業技能，強化他們就業競爭力，勞動力發展署中彰投分署攜手大立光、星歐光學等企業，首波開辦「光學產業機械加工」產訓合作專班，提供待業民眾專業技術養成及職業轉銜機會，廠商並加碼提供參訓期間最高3.5萬訓練津貼及7.5萬元的就職獎勵金，6月26日前受理報名。

曾經擔任6年憲兵的「威廷」，退伍後曾在檢身房擔任健身教練，卻因疫情衝擊，工作不穩定，興起了轉換跑道的念頭，他去年報名參加中彰投分屬產訓合作專班，從機械相關基礎工作開始學習，一段時間後，已能熟練的操作車床、銑床、磨床等工具機，並可撰寫數控工具機程式。

接受專業技能補強後，「威廷」被安排到大立光電進行實務訓練，透過職業訓練及企業合作等方式，讓他從對機械加工完全陌生的一個門外漢，變身為機械加工技術人才，且成功考取塑膠模具製作乙級證照，結訓後獲大立光電正式僱用並穩定就業。

中彰投分署表示，許多求職者因擔心個人專業技術或經歷不足，不敢投入技術性職務或國家重點產業，產訓專班可依據企業用人需求，提供學員客製化訓練課程，第一階段先在分署接受為期六個月的職業訓練，第二階段則安排到合作企業實作訓練，幫助學員擁有更具適應現代工業結構改變、技術更新頻率極高的工作與就業能力。

大立光電指出，會決定與中分署合作推動產訓和專班，是因中分署擁有齊全的訓練設備和優秀的師資，公司從2019年開始司持續與中分署合作，透過產學訓、產訓及預聘制度，提供訓練津貼等獎勵方式吸引優秀的人才加入。