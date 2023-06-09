金賓食品經典品項曾吸引不少政商名流及藝人到訪一試。（固力狗提供）

金賓食品經營近50年，店內同時販售有滷味、精緻家常菜、手工包子、蛋塔等多樣產品，從早餐到宵夜可一站購齊，吸引不少政商名流及藝人成為鐵粉，白冰冰、陳美鳳等都曾去一嚐美味，第二代經營者陳慈怡（Amanda）日前發布重要決定，將於六月底結束營業，即日起至店內消費888元即送招牌干絲（100元）一盒，每天數量有限。

金賓食品即將結束營業的消息傳出後，老顧客們深感驚訝與惋惜。金賓的招牌蛋黃肉包純手工老麵代代傳承，外皮綿密Ｑ彈、內餡肉質柔嫩多汁、加上半顆鹹蛋黃提味，市面上機器量產的肉包完全比不上。據了解，曾有上市公司想團購金賓美食，卻因為數量過於龐大，Amanda擔心無法顧及品質而婉拒，也因這樣的經營裡念，讓金賓二字就等同於優良品質的保證。

Amanda表示，雖然金賓的老顧客們死忠支持，但因自身個性的嚴格要求、面對不景氣通膨仍堅持使用的食材與做法不願妥協，加上人力嚴重不足，外帶賣店與私廚無法兼顧。經慎重評估考量後決定結束金賓食品，未來將與曾擔任美國米其林餐廳主廚-擅長融合中西料理的先生危永安Michael專心經營私廚，繼續為大家帶來美食饗宴。

金賓食品曾經創下多項歷史紀錄，例如開創金賓大麵包、蛋塔的搶購風潮，滷味更是台北人的最愛：綠竹筍一天能賣出50公斤、鴨舌年銷售數百萬隻、鴨翅日銷500隻。Michael透露，金賓滷味會如此受歡迎的原因，除了嚴選食材，製作過程更是講究傳說中的「八鍋聯軍」老滷，根據不種食材雞、豬、牛、鴨、海鮮、素食等搭配不同類型調味分鍋浸滷，才能分別凸顯出所使用的新鮮食材原味。

營業時間進入倒數一個月，Amanda和Michael雖然不捨，對於老顧客傷感再也吃不到金賓的好滋味，陳慈怡除了抱持感恩的心也只能放手。若有人想傳承金賓的老滷與技術，Amanda與Michael也樂觀其成。