許勝雄表示，年輕時覺得時間過得很慢，現在覺得50年怎麼一下子就過了。金寶電子成立於1973年， 歷經石油危機和亞洲金融風暴以及金融海嘯和疫情及俄烏戰爭。目前我的工作就是提供好的經營環境，讓員工和幹部能發揮長才，更陪養人才。金仁寶集團允許犯錯，讓同仁在錯誤中，累積智慧和經驗。

金寶電子總經理陳威昌表示，金寶在東南亞布局非常完善，包括泰國、菲律賓、馬來西亞和新加坡等，也因此在這波的產地移轉環境下，獲得很多新的客戶和新訂單，去年金寶營收創歷年新高。目前金寶也切入車用電子和5G通訊等。

仁寶電腦總經理翁宗斌表示，仁寶創立於1984年，明年是仁寶40周年，而我在仁寶已經35年。當年由資策會到仁寶，NB所有零件幾乎從日本進口，和日本人應酬也因此訓鍊了酒量，更重要的是「誠信」，「誠信經營理念」這也是金仁寶的企業文化。仁寶能在競爭中勝出，創新研發是核心競爭力。因應下個40年，系統化和數位化更為重要，這也是現階段推動永續經營的重要策略。

康舒董事長許介立表示，個人在2017年加入康舒，加入後積極調整RD方向，產品面由消費性轉入企業端，切入資料中心、伺服器、儲能、創能等領域。今年康舒也將併購一家美國公司以提升技術。

許勝雄表示，經過五十年悠悠歲月，我們更不能懈怠，必須隨時警醒自己，用心檢視與改善相對過時的運作模式，從改變內心為出發起點,帶動組織、產品，乃至營運績效與產業競爭力等各個面向，適度作調整和優化，傳承莫忘初衷、追本溯源的精神，才能展現卓越的運作能量，成為讓人尊敬的企業。