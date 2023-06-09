P.LEAGUE+在9日公布年度第一隊及第二隊陣容，領航猿盧峻翔本季出賽39場，繳出場均14.3分、4.1籃板、2.6助攻、1.7抄截的攻守好表現，獲選年度第一隊，而施晉堯則以出賽34場，場均9.2分、3.2助攻、1.7抄截入選年度第二隊，本季擔任隊長，成為穩定軍心帶領球隊的重要角色，也達成200助攻、100抄截的生涯紀錄，為PLG聯盟第二人。為慶賀領航猿球員接連獲獎，領航猿官方商城指定免運優惠延長至14日，另推出「69大魔王」盧峻翔個人商品，與橙客一同紀念盧峻翔本季的榮耀時刻。

首次獲選年度第一隊的盧峻翔，亦得到年度防守第一隊的肯定，攻守兩端皆表現亮眼，場均1.7抄截排名聯盟第三，位居本土第一之外，也在今年達成生涯100抄截、百顆三分球里程碑，更寫下聯盟史上最速達成百顆三分紀錄。上賽季從替補出發，盧峻翔今年扛起領航猿進攻要角，關鍵時刻貢獻穩定火力，幫助領航猿創下十連勝紀錄，也成為PLG首位蟬聯單月MVP的球員，本賽季的成長與蛻變有目共睹，對盧峻翔而言絕對是豐收的一年！

為紀錄69大魔王的成長之路，領航猿特別推出盧峻翔個人紀念商品-「69猿宇宙復古水洗短TEE」，邀請橙客一同收藏69大魔王盧峻翔戰力升級的榮耀時刻，T恤上圖樣集結今年各個奮戰瞬間，包含攻守的專注眼神、進球後的激情互動以及認真的神情，而下方橘色影子象徵場上努力後留下的印記，搭配英文字體童趣感設計，如同峻翔大男孩的個性，自今(6/9)15:00起於領航猿官方商城開放預購，預購只到6/14止，每件售價1,069元，短Tee採用水洗復古材質，就是要橙客穿起潮流態度，一起支持繳出好表現的69大魔王盧峻翔。

歡慶領航猿球員獲獎的好表現，領航猿商城延長指定免運活動，邀請喜愛領航猿的橙客們購買年度新人王白曜誠、年度防守第一隊及年度第一隊盧峻翔及年度第二隊施晉堯的指定商品，包含魔法新人王oversize神奇小白Tee套組(含紀念幣鑰匙圈)、69猿宇宙復古水洗短TEE、二次運球聯名施晉堯手寫鑰匙圈，凡購買任一款，即可持續使用小白的神奇魔法優惠碼「magicpai0606」，於結帳時輸入即可享有免運優惠，橙客們趕緊把握機會買起來。

休賽季期間，領航猿也舉辦《2023桃園璞園領航猿籃球訓練營》，由球員們親自規劃課程指導，自7月3日至7月5日於南山中學體育館舉行，報名還可獲得「領航猿雙面練習球衣一件」，並於結業式加碼舉辦球星簽名會，近距離與球員們互動的機會，趕緊上桃園璞園領航猿官方商城報名。