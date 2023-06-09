新竹市議會國民黨團9日開記者會揭露，國際風箏賽場被嚴重沖刷，甚至挖到女用內衣。（吳旭豐提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市議會國民黨團9日開記者會揭露，大雨過後，國際風箏賽場被嚴重沖刷，肉眼可見「五花八門」的廢棄物。（吳旭豐提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市議會國民黨團9日開記者會揭露，大雨過後，國際風箏賽場被嚴重沖刷，肉眼可見「五花八門」的廢棄物。（王惠慧攝）

新竹漁港國際風箏賽場今年3月被發現場地有磁磚、玻璃等廢棄物，新竹市議會國民黨團9日在開記者會，指出5月大雨過後，風箏賽場出現坑洞，肉眼可見「五花八門」的廢棄物，甚至挖到內衣、馬桶沖水按鍵等，直呼簡直是新竹市「最大棄土場」，也呼籲市府徹查。

新竹市政府今年3月間勘查南寮國際風箏賽場的紅火蟻改善狀況時，意外發現賽場表層有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物。8日下午新竹市議會「新竹市重大工程品質監督小組」再度到場會勘，又發現不少廢棄物。

國民黨團總召陳慶齡、發言人吳旭豐、市議員黃美慧、黃文政、徐美惠、鍾淑英、蕭志潔、陳治雄等人9日開記者會，揭發1場大雨過後，草皮被沖刷後，風箏賽場原形畢露，出現非常多建築廢棄物，直呼簡直是比新竹棒球場更大的「大祕寶」，十分離譜。

陳慶齡說，前市府口口聲聲說施工沒問題，但到現場一看，只能用「離譜」形容，裸露之處皆可看到建築廢棄物，包括磁磚、磚塊、塑膠和柏油塊等，她說，營建廢棄物處理費不便宜，1卡車至少要1、2萬元，也質疑是否有不法業者串通，把廢棄物直接就地掩埋。

吳旭豐說，原本風箏賽場是供市民運動使用，卻成為大型廢棄物掩埋場，他也說，市府5月15日回應，指這些廢棄物是原有鋪面回填，或南寮漁港、青草湖等地土方挖除後運至此，但難道營建廢棄物想丟哪就丟哪嗎？也質疑覆土50公分是否要欲蓋彌彰？市府根本是帶頭違法。

黨團也指出，原本工程要求在上方覆土50公分，但現場看根本不到50公分，除了馬桶沖水按鍵外還有女用內衣，現場猶如「營建廢棄物的垃圾山」，還能看到下方掏空的「天坑」，呼籲前市府不該甩鍋，現任市府也要負起責任徹查，並提出解決方案。

對此，市府回應，這些人造廢棄物明顯已非施工疏失所能解釋，恐涉及蓄意傾倒，無論出於何種目的與理由，皆是非法且不可饒恕行為，會持續積極檢視工程契約、平時維護管理情形等行政調查釐清，但如果需更深入的刑事調查已非市府權限，則將研議送請檢調調查。