中俄空中聯合戰巡的資料畫面

就在中俄出動為數空前的戰機，在日本海及東海相關空域完成兩天聯合空中戰略巡航，解放軍周四在台灣周邊舉行大規模演習。

據中方官媒《環球時報》8日報導，分析家說，最近的戰巡和軍演是為了遏制美國在相關地區挑釁後日趨緊張的局勢。包括殲-11、殲-16戰機、可搭載核武的轟-6轟炸機、運油-20空中加油機和空中預警機在內，約有37架中方軍機周四早陸續出現在台灣西南水域上空。台灣國防部說，其中部分經巴士海峽飛往台灣東部，進入西太平洋。

而觀察家說，這遠超過解放軍在台灣周邊例行巡邏和軍演的每日平均數，顯示可能在中俄前兩天的聯合軍演後，又舉行了大規模演習。

據《產經新聞》周三報導，7日共有22架中俄軍機參加聯合戰巡，引發日本政府透過外交管道，對北京和莫斯科表達「嚴重關切」。央視周四說，中方空軍殲-11和殲-16戰機在這次任務中，為兩國轟炸機護航。而俄羅斯國防部周三說，俄羅斯航太部隊（Russian Aerospace Forces，VKS）出動蘇（Su）-30和Su-35戰機，提供了空中掩護。

據中方國防部說，中俄聯合戰巡分為兩階段，第一階段是周二在日本海和東海上空進行，而第二階段則是周三在西太平洋上空進行。不過，自從中俄2019年展開這類演習後，這是首度分為兩階段，並延長為兩天舉行。

一位要求匿名的中國軍事專家周四說，連續破紀錄的中俄聯合空中戰巡，還有解放軍在台灣周邊大規模軍演，都能震懾任何興風作浪的一方，並有助於維護相關區域的和平穩定。

這位專家說，在這次戰巡和台灣周邊的大規模演習中，沿著第一、第二島鏈的亞太主要方向，包括南韓、日本、台灣和關島等，全都涵蓋其中。此外，北京軍事專家魏東旭指出，這類任務愈來愈以戰鬥為導向，海軍也加入了海空一體化作戰聯演。他說，在空中演習的同時，中方軍艦也在相同的區域活動。

據防衛省統合幕僚監部說，周二在日本海發現了055型大驅和054A型護衛艦，而周三則在西太平洋發現052D型驅逐艦和另一艘054A型護衛艦，與中俄聯合空中戰巡時間重疊。而觀察家說，更多類似的戰巡和演習很可能會出現在相關區域。