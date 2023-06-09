高雄網美餐廳因窗台未上鎖，遭到男子進屋行竊。（崔正綱攝）

高雄新興區知名網美餐廳日前凌晨遭竊，店內收銀機、收銀機內存放的2萬現金全被竊走，店員早上開門時發現收銀機不翼而飛，報警求助。警方獲報調閱監視器，鎖定並逮捕41歲謝姓男子，全案依竊盜罪送辦。據悉，謝男為無業遊民，是竊盜慣犯，也是當地頭痛人物。

2日上午，新興分局中正三路派出所接獲餐廳業者報案，稱店內的收銀機不翼而飛，並且窗台有被開過的情形，懷疑是遭人進屋行竊。警方獲報到場，調閱監視器後，發現當天凌晨1時許，謝男騎腳踏車在附近徘迴，疑似尋找進屋方法，後來謝男發現門窗未上鎖，進屋就將整台收銀機搬出來放在腳踏車上，隨後騎車離去，全程僅3分鐘。

後續警方循線追查，在6日將他逮捕。據悉，他辯稱，當天缺錢花用，才會起了賊心，跑進餐廳行竊，原本打算開收銀機把錢偷走，卻因當下開不了，只好將整台收銀機搬走，後來將收銀機打開，取走2萬元現金後，便隨手將它丟棄在路邊，而錢也全部花光了。

據了解，謝男無業，並有多項竊盜前科，是當地居民的頭痛人物，警方訊後依竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。