不只倚天酷碁-創股價飆漲，連持股65.51％的母公司宏碁股價都同步大漲，今天一早衝上35.3元大漲4.6％，累計自倚天酷碁-創上市來，宏碁股價也大漲近14％，股價更寫下近26個月來新高。
不怕遭列注意股 倚天酷碁-創連拉8根漲停股價翻倍
宏碁（2353）集團旗下轉投資公司倚天酷碁-創（2432），從5月31日在創新板上市後，股價天天漲停，昨（8）日拉出第7根漲停後，遭到證交所列注意股，但今天不畏注意股的消息，仍持續拉出第8根漲停板，股價來到55.5元，較上市價26元已翻倍以上。
宏碁（2353）集團旗下轉投資公司倚天酷碁-創（2432），從5月31日在創新板上市後，股價天天漲停，昨（8）日拉出第7根漲停後，遭到證交所列注意股，但今天不畏注意股的消息，仍持續拉出第8根漲停板，股價來到55.5元，較上市價26元已翻倍以上。
不只倚天酷碁-創股價飆漲，連持股65.51％的母公司宏碁股價都同步大漲，今天一早衝上35.3元大漲4.6％，累計自倚天酷碁-創上市來，宏碁股價也大漲近14％，股價更寫下近26個月來新高。
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