今天鋒面接近及環境仍為偏南風，北部及東北部整天不定時有局部陣雨或雷雨，中央氣象局針對15縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，基隆北海岸、新北、屏東、東半部地區及各地山區有局部大雨發生機率；其中宜蘭縣、新北市、基隆市有大雷雨。

氣象局發布大雨特報，鋒面接近及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，基隆北海岸、新北、屏東、東半部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；氣象局並針對宜蘭縣、新北市、基隆市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1點15分。

周六、日（10日、11日）鋒面南移至北部海面，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。

下周一至周四（12日至15日）南海季風低壓帶影響，天氣不穩定，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，各地留意短延時強降雨，並有局部大雨。