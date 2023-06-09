新北市板橋區私幼餵藥案全國關注，教育局昨晚舉辦一對一家長說明會，今晚還有一場，外傳新北市長侯友宜將出席，對此，教育局表示，未接獲相關訊息，說明會也不對外公開。

對於說明會從團體說明改成一對一，教育局長張明文表示，因涉及隱私，家長認為一對一關懷才能解決問題，教育局採納建議，由社會局、衛生局聘請專業毒品醫師、心理諮商師及律師，針對家長問題一對一逐一回覆家長，效果更好。