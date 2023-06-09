國民黨議員鍾沛君近來指控朱學恒性騷擾，朱雖道歉卻表示是自己「喝到斷片」所導致。究竟為何喝酒會造成失去意識？精神科專科醫師陳璿丞表示，酒本身是乙醇，其實對大腦沒什麼影響，關鍵在於代謝物乙醛，會阻礙思考從而難以形成記憶，也就是宿醉時，很多事情會通通忘光。他更指出，根據研究，每天多喝一罐約330cc的啤酒，等同讓大腦加速老化約2年，整體腦容量會下降。因此，他特別呼籲，「可以的話，一口都不要喝」。

精神科專科醫師陳璿丞曾在臉書專頁發文，說明酒精對人體的影響。他表示，酒本身是乙醇，對大腦其實沒什麼關係，但有問題的是經過肝臟代謝後形成的乙醛；乙醛會通過血腦障壁來抑制神經，而大腦前額葉是思考、計畫和抑制衝動控制的地方，但乙醛作用此處，就會難思考去形成記憶。當使用大量酒精，就會造成神經細胞的退化。

至於，到底能喝多少酒？陳璿丞指出，英國有研究發現，每天多喝一罐約330毫升的啤酒，等同讓大腦加速老化2年，整體腦容量也會有下降趨勢。

另外，陳璿丞提到，常聽到喝紅酒中的抗氧化成分Resveratrol（白藜蘆醇）能保護細胞免於自由基破壞，但研究指出，其實發炎反應遠大於好處；且紅酒所謂的好處，「目前被發現是造假」，仍有待更多的數據證實。他表示，若有人問到最適當的酒精攝取量時，他的建議是，「可以的話，一口都不要喝」。

另外，衛福部也曾提醒，短時間大量飲酒有記憶斷片的問題，若長期過量飲酒，還會提高失智的風險，根據一項長達23年的追蹤研究發現，只要每週飲酒量超過7罐啤酒，就會有失智的風險，每週多喝3罐，失智風險還會再增加約1.2倍，有酒精濫用或酒精依賴問題的人，失智症風險甚至會高達2倍。

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