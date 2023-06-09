Matzka（左）和葛西瓦預告會在金曲獎有精采演出。（台視提供）

神棍樂團（左）合作饒舌歌手Yappy。（台視提供）

「第34屆金曲獎」將於7月1日在台北小巨蛋隆重登場，今（9日）公布首波表演卡司，包括金曲歌后蔡健雅、Matzka＋葛西瓦、神棍樂團＋Yappy等多元組合將帶來精采演出。

蔡健雅去年金曲獎斬獲4項大獎，今年以表演嘉賓身分回歸金曲舞台，預告會與樂隊帶來「蔡式療傷情歌」，她說：「想用這次的表演謝謝金曲獎一直以來給我的鼓勵，希望大家會喜歡我們特別重編的組曲。」

而身為「最佳華語女歌手獎」的得獎紀錄保持人，面對本屆競爭激烈的準歌后們，蔡健雅暖心鼓勵：「先為自己鼓掌吧！咱們都是帶著熱血沸騰的心去做我們喜歡做的音樂，其實那個才是最重要的，有做到這一點，就是給自己最好的交代，而輸贏只能留給宇宙的安排。」

Matzka及葛西瓦同時是入圍者又身兼表演嘉賓，表示「表演比入圍還緊張」，2人過去都有金曲獎演出經驗，Matzka表示能與好兄弟一起搭檔就是開心，而且還是在這麼棒的場合，葛西瓦原本以為今年能在台下好好欣賞演出，不過非常開心金曲獎的邀請，自信說：「合體就是精彩！一定要看喔！」

曾入圍第31屆金曲獎最佳樂團獎的神棍樂團表示：「除了我們自己擅長的民族搖滾以外，還跟優秀的饒舌歌手 Yappy 合作，有點顛覆大家平常認知的客語音樂的套路。」要大家拭目以待。而自《大嘻哈時代》嶄露頭角的饒舌歌手Yappy，擅長以客語融入嘻哈創作，他表示：「接到演出當下非常的興奮，終於能站上金曲的舞台跟大家分享客家的Hip-hop。」