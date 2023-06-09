民進黨立法院黨團已經正式向立法院提案，處理大法官同意權的行使。（柯建銘辦公室提供／游念育台北傳真）

上個會期立法院通過172個議案，包括法律136案、預算14案、廢止16案、條約5案、內規1案，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，還有一個很重要的，有關4位大法官的同意權行使，還沒有處理。

柯建銘指出，民進黨立法院黨團已經正式向立法院提案，處理大法官同意權的行使，預計在下週一（6月12號），由立法院長游錫堃召開全院談話會討論此一提案，6月14日至21日舉行臨時會，行使大法官同意權，完成憲法賦予立法院的責任。