上個會期立法院通過172個議案，包括法律136案、預算14案、廢止16案、條約5案、內規1案，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，還有一個很重要的，有關4位大法官的同意權行使，還沒有處理。
柯建銘指出，民進黨立法院黨團已經正式向立法院提案，處理大法官同意權的行使，預計在下週一（6月12號），由立法院長游錫堃召開全院談話會討論此一提案，6月14日至21日舉行臨時會，行使大法官同意權，完成憲法賦予立法院的責任。
上個會期立法院通過172個議案，包括法律136案、預算14案、廢止16案、條約5案、內規1案，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，還有一個很重要的，有關4位大法官的同意權行使，還沒有處理。
柯建銘指出，民進黨立法院黨團已經正式向立法院提案，處理大法官同意權的行使，預計在下週一（6月12號），由立法院長游錫堃召開全院談話會討論此一提案，6月14日至21日舉行臨時會，行使大法官同意權，完成憲法賦予立法院的責任。
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