受到俄烏戰爭及中國疫情封控、通膨等影響，造成原物料漲價與主要經濟體消費市場需求下滑，建準因在產業領域布局完整，較不受消費性NB、家電市場需求下降影響，反而在主力高階商用產品線，如伺服器、通訊、車用、工業等應用領域表現亮眼，建準111年合併營業收入140.63億元，年增3.7%，稅後盈餘為10.89億元，年增1.54倍，每股盈餘為4.34元，其中111年風扇產品產量共計1億4258萬3000台，較110減少9%，其中AC風扇佔全年產量4%，DC風扇佔全年產量96%。

車用及伺服器等產品開始進入收割，尤其是高階伺服器出貨逐步放量，加上成本降低，推升建準毛利率逐季攀高，今年第1季合併毛利率攀升至26.45%，營業淨利率達11.31%，分別年增7.85個百分點及7.17個百分點，單季稅後盈餘為2.77億元，年增81.58%，每股盈餘達1.11元，累計前5月合併營收為53.16億元，年增3.35%。

展望第2季，建準副總經理李為仁表示，高階伺服器占比會再提升，第2季產品組合可望比第1季更好，第2季毛利率優於第1季應可期待，至於下半年的毛利率，雖然因NB銷售可望觸底反彈，但NB毛利率低於平均值，可能會稀釋掉部分毛利率，但若高階伺服器銷售持續往上，毛利率往下掉的機會不大，預期下半年毛利率仍有改善的空間。

為因應美中貿易戰，未來建準將持續擴大菲律賓的布局，預計今年底月產量就可望拉升至300萬台，公司目標是將菲律賓的總產量拉升到總集團的4至5成。