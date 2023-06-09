應曉薇（右）當年飾演「郭襄」（左）讓她發光發亮。（圖取自應曉薇臉書）

【中天直播 #LIVE】"阿姑"周遊贈倚天劍挺應曉薇 期許到立法院斬妖除魔 20230609 @CtiNews

國民黨台北市中正、萬華區立委初選，將於11日起展開3天電話民調，「神鵰俠侶」周遊、李朝永今(9)日在艋舺青山宮力挺有意爭取黨內提名的應曉薇。周遊還贈送應曉薇倚天劍，盼應曉薇帶進立院斬妖除魔，應曉薇則高舉倚天劍，強調將帶著倚天劍守護國家。

周遊、李朝永等演藝圈同事今齊聚艋舺青山宮力挺應曉薇，場面熱鬧不已。周遊贈送應曉薇倚天劍，盼應曉薇帶進立院斬妖除魔，為國家社會多做點事，為百姓服務。應曉薇則舉起倚天劍，高呼要帶著倚天劍守護國家，應曉薇也再次感謝周遊、李朝永當年的提拔，神雕俠侶這部戲讓她發光發亮，也讓她帶著演藝圈的光芒走進監獄、走進中正萬華的每個黑暗角落。

應曉薇提到，她在演藝圈十多年讓她感到溫暖，並想帶著光芒、想燃燒自己照亮所有黑暗，但沒想到擁抱熱情到政治圈，在12年的政治生涯能碰到的事都碰到了，熱心做公益卻遭到抹黑、栽贓等，不過應曉薇強調，這些挫折將讓她越來越勇，她要進國會，「就差一哩路了」。民調進入倒數，應曉薇強調，她沒樁腳、沒地方組織、更沒接電話部隊，需要中正萬華全體市民朋友幫助才能奪標。

應曉薇強調，她將帶著演藝圈好友的祝福，拚民調過關，俠女重現江湖，「倚天不出，誰與爭鋒」。應曉薇重申，她進立院，「平等正義，就是我的倚天劍，我要打擊遏止歪風終結亂象，還給大家可以免於恐懼，安心乾淨的生活」。