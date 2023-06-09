前總陳水扁女婿趙建銘跟其父趙玉柱，近日才前後出獄，不料8日晚間卻傳出趙建銘弟弟趙建勳病逝。據了解，趙建勳疑因腦幹出血，忽然離世，家屬們也都非常錯愕，悲痛難忍。靈堂目前已布置完畢，前總統陳水扁已前往慰問，並請家屬節哀順變。

圖為2021年10月26日因台開案被判刑確定的前總統陳水扁親家趙玉柱（前），在小兒子趙建勳（後）的陪同下，前往台南地檢署報到。（中時資料照，洪榮志攝）
圖為2021年10月26日因台開案被判刑確定的前總統陳水扁親家趙玉柱（前），在小兒子趙建勳（後）的陪同下，前往台南地檢署報到。（中時資料照，洪榮志攝）
2008年10月23日台北市／高院台開內線交易案更一審開庭，趙建銘胞弟趙建勳至法庭陪同父兄。（中時資料照，陳君瑋攝）
2008年10月23日台北市／高院台開內線交易案更一審開庭，趙建銘胞弟趙建勳至法庭陪同父兄。（中時資料照，陳君瑋攝）
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