扁婿趙建銘胞弟 50歲趙建勳「腦幹出血病逝」 12:322023/06/09 中時新聞網 于川 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2006年10月27日台北市／台北地方法院昨日開庭審理第一親家趙玉柱涉嫌侵占台灣省桌球協會捐款案，趙建勳以輔佐人身分出庭。（中時資料照，沈明杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總陳水扁女婿趙建銘跟其父趙玉柱，近日才前後出獄，不料8日晚間卻傳出趙建銘弟弟趙建勳病逝。據了解，趙建勳疑因腦幹出血，忽然離世，家屬們也都非常錯愕，悲痛難忍。靈堂目前已布置完畢，前總統陳水扁已前往慰問，並請家屬節哀順變。 圖為2021年10月26日因台開案被判刑確定的前總統陳水扁親家趙玉柱（前），在小兒子趙建勳（後）的陪同下，前往台南地檢署報到。（中時資料照，洪榮志攝） 2008年10月23日台北市／高院台開內線交易案更一審開庭，趙建銘胞弟趙建勳至法庭陪同父兄。（中時資料照，陳君瑋攝） 要嘛不來要嘛「致災」 專家發警告：梅雨連轟9天 賣澳豐基金剛被判刑 兆富負責人又賣3億基金60萬交保 阿嬌深夜遭人擁吻 對方被起底封「女版陳冠希」家境富裕 #趙建銘 #趙建勳 #腦幹出血 #病逝 #陳水扁 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電腦設備》順達科完成董事改選 明年非IT營收佔比看15% 11:282023/06/09 財經 《電腦設備》許勝雄:金仁寶集團調整經營策略 由衝營收轉為追求高毛利 12:182023/06/09 財經 幼兒被灌「彩虹藥水」不喝關廁所 扯髮撞牆像毒癮發作 08:352023/06/09 生活 歡慶鐵路節 台鐵台東站邀請歷任站長回娘家 12:062023/06/09 生活 南寮國際風箏場挖出內衣、馬桶鈕 藍營黨團：最大棄土場 12:262023/06/09 政治 《其他電子》金仁寶50周年慶 龍頭聚首 10:282023/06/09 財經 龜山島外海舢舨突進水翻覆沉沒 3船員幸運獲救 11:562023/06/09 社會 《電子零件》建準Q2毛利率向上 菲律賓增產、占比拚5成 12:282023/06/09 財經 陸批美英澳核潛艇合作：掩耳盜鈴暗度陳倉 09:072023/06/09 兩岸 政府打炒房！剛性需求夯 「富堡菁英滙」成科技新貴首選 09:002023/06/09 財經 與知識型網紅因實境秀變情侶！陳治廷過關斬將300萬在望 11:282023/06/09 娛樂 杯子裡面的水霧霧的 女遭男網友下藥性侵 09:362023/06/09 社會 談板橋幼兒園餵毒案 陳建仁：盼新北市府亡羊補牢 11:572023/06/09 政治 鍾沛君怒控遭朱學恒強吻 陳沂轟：借酒裝瘋的性騷擾 08:312023/06/09 娛樂 從後天看明天！永慶房屋站在AI浪尖 不斷優化民眾購售屋體驗 09:002023/06/09 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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