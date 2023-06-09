YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」推出「金家ㄟ」泡菜，昨日發聲明稱自家兩項產品遭查出有違規添加物「糖精鈉鹽」，官網已預防性下架。北市衛生局食藥科科長陳怡婷9日說明，接獲民眾檢舉已現場抽驗，如檢出糖精或糖精鈉鹽，經釐清是業者使用食品添加物而不符合「食品添加物使用範圍及用量標準」者，可依食品安全衛生管理法，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

聲明指出，「金家ㄟ」於6月8日上午11時接獲北市衛生局稽查人員通知，「金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式」 產品中含有非本產品使用範圍的添加物「糖精鈉鹽」(甜味劑)，已立即提供產品讓衛生局檢驗調查，也於第一時間內部查核，要求製造商回覆，並於金家ㄟ之官網預防性下架與暫停販售該產品，且自主進行事實查核。

聲明提到，6月8日下午2時10分收到製造商回覆，該製造商坦承自4月6日起，在金家ㄟ不知情的狀況下自行添加含有糖精鈉鹽成分的「糖粉」於「金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式」、「金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜」兩項產品中，針對該製造商違規添加糖精鈉鹽，已要求製造商回覆說明，並立即下架這兩項產品。

聲明表示，6月8日起將該製造商所產製的 「金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜」產品線全品項停售，同步將全品項送至第三方公正檢驗機關進行相關添加物檢驗，對於3月29日至6月8日區間購買2項產品的消費者，以及已訂購上述產品但尚未收到的消費者，會全額退款與回收。

陳怡婷說明，接獲民眾檢舉泡菜產品疑似有添加糖精前往稽查，現場抽驗相關產品進行甜味劑檢測，檢驗結果約需10個工作天，針對業者說明產品委託新北市工廠製造，為製造過程中使用含有糖精鈉鹽的糖粉所致，將請新北市衛生局至工廠稽查製程及原料。

陳怡婷強調，糖精鈉鹽為合法食品添加物，可限量使用於梅粉、代糖粉末等產品，但不能用在泡菜產品，如檢出糖精或糖精鈉鹽，經釐清是業者使用食品添加物而不符合「食品添加物使用範圍及用量標準」者，可依食品安全衛生管理第18條規定可依同法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，相關產品則會要求下架回收。

陳怡婷也說，如為使用含有糖精鈉鹽成分之「糖粉」，後續擬請業者提供糖粉的原料組成比例，函請食藥署釋示原料合法性。