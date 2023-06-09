6月10日前於7-11東捷門市與三越門市回收寶特瓶或廢乾電池滿20個，即可贈送CITY CAFE中杯拿鐵(冰熱)或大杯美式咖啡(冰熱)乙杯。（7-11提供）

OKmart響應世界環境日，推出獨家「OK隨行杯」。（OKmart提供）

超商據點多方便民眾消費，近年為推廣環保理念祭出一系列措施與活動，讓大眾購物之餘也能簡單落實環保行動。

據環資中心指出，超過5成民眾手邊都有閒置不用的手機，雖2022年全台手機回收率已上升至12％，但仍有待提升。隨暑假換機潮即將到來，全家攜手Edti億電通國際，推出「二手手機鑑價回收」限時加碼回饋，包含iPhone 7以上、Samsung、OPPO、vivo、ASUS、realme、MI小米手機、SONY等廠牌之指定機型，只需「線上估價、到店寄件、確認價格」3步驟，即可輕鬆快速申請舊機回收，手機回收價格通路最高，消費者更可隨時到店寄件，便利又安心，最快可於10個工作天獲得款項，7月11日前完成舊機回收可享好禮4重送，包括「10000點Fa點回饋」、「Fami!ce全家霜淇淋免費吃」與「WeMo騎乘券60元」等，若會員選擇以全盈＋PAY帳戶收取手機回收金並完成任1筆交易，再加碼送100元全盈儲值金。

除二手手機鑑價回收外，全家推動3C廢棄物回收亦行之有年，包含廢電池、廢光碟片、廢手機、筆記型電腦與行動電源等，均可於全台4100家「全家」店舖進行回收及消費折抵。

為積極回應減塑需求，7-11也於2019年自發性擴大減塑做法，更於2022年6月提前響應環保署於當年7月上路的新法規，推出自帶飲料杯每杯現省5元、加碼每月一號現省7元，活動導入至今自帶杯佔比已較前一年成長超過1倍，除擴大使用FSC森林永續認證紙杯、積極推動使用自帶杯，更透過集團自建「OPEN iECO循環杯機」及「高效智慧回收機」打造循環系統，目前總計回收破百萬瓶寶特瓶、近90萬顆廢乾電池。

為持續擴大回收服務，「高效智慧回收機」今年6月持續拓點首度進駐台東，6月10日前於東捷門市與三越門市回收寶特瓶或廢乾電池滿20個，即可贈送CITY CAFE中杯拿鐵(冰／熱)或大杯美式咖啡(冰／熱)乙杯，每店每日限量25杯。「OPEN iECO循環杯租借服務」已導入500間7-ELEVEN門市，目前使用人次已破萬人體驗，可提供民眾在外無法隨身攜帶自帶杯時使用，其中以辦公商圈租借率最佳，只要開啟OPEN POINT APP「循環杯租借服務」即可至指定門市借用與歸還循環杯，更可享有A店租借B店歸還的便利性。

自帶環保杯也是力挺環保的行動之一，OKmart費時半年規劃推出專屬的「OKCAFE隨行杯」擁有540ml大容量，重量約285g，選用頂級316不鏽鋼搭配黑陶瓷易潔層，使用上不卡色、不卡味、不變質、不氧化、無金屬味，而陶瓷易潔層，細緻光潔，各類飲品都適用，保溫保冰效果更可長達6小時左右，即日起，於全台900間門市開賣，售價599元。