印度東部上週發生3列火車相撞事故，將近300人死亡，當地一所公立學校因被充當臨時停屍處，導致學生迄今不敢進入校園，家長們要求政府把學校拆除後重建，以安定人心。

2日晚間，一列快車疑因鐵路號誌故障，在行經奧里薩省（Odisha）巴拉索爾鎮（Balasore）時，撞上一列鐵礦貨運列車，脫軌車廂彈入對向鐵道，又撞到另一輛準備離站的火車，造成近300人死亡、1100多人受傷。

根據「印度時報」（TOI）報導，當地一所公立中學因距離事發地點較近，而被救難人員暫時擺放取出的屍體，其中一部分殘缺不全。雖然這些遺體事後已經全被移走，校園也都完成了消毒，但師生的心中仍有疙瘩。

學校的校長表示，已經應學生及家長的要求，申請拆除學校或教室，然後重建。

當地官員視察校園時，呼籲外界勿宣揚恐懼及迷信，但承諾會向上呈報家長與師生的憂慮，並研究是否拆校重建；地方教育官員也表示，將為目擊慘狀的師生安排心理輔導，排除陰影。

這起意外也有家庭喜劇收場，印度新聞信託社（PTI）報導，一名雜貨店老闆乘車235公里抵達巴拉索爾鎮，在多家醫院找不到自己的兒子，悲傷之餘前往這所高中準備認屍，卻意外發現兒子似乎還有氣息，於是立即送到醫院搶救，撿回一命。

醫師表示，這名幸運兒當時可能是進入了生命暫停（suspended animation）狀態，生命徵象微弱，導致救難人員誤以為死亡。

另一方面，還有約80具遺體身分未明，其中多具遺體甚至被多個家庭同時認領，引起爭議，地方官員說將透過DNA鑑定，確認死者身分。