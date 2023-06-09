在華視任職28年的賴姓美術指導，前年被公司指派擔任採購公開招標案評選委員，公司以賴與廠商私下聯絡為由開除，賴提訴訟，一審敗訴，台灣高等法院二審認定，華視不符合合解僱之最後手段性原則，逆轉改判賴與華視的傭關係存在。可上訴。

賴姓員工提告主張，1993年6月16日起受僱於華視，擔任資深美術指導、月資8萬元，2021年自己受指定擔任台語頻道節目製作「音樂綜藝」採購公開招標案評選委員，但華視以其擔任標案之評選委員時，行為違反勞動契約及工作規則，情節重大為由，終止系爭勞動契約。

賴表示，自己是首次擔任評選委員，不諳規則，雖在評選會議結束前，回覆標案投標廠商映畫公司在場代表人的私訊，但當時評選委員已評分完畢，不影響評選之結果，華視2021年的解僱不符合最後手段性原則，不生終止之效力，兩造間僱傭關係仍存在。

台北地院一審駁回賴的訴訟，但高院二審認為，賴任職近28年才初次擔任評選委員，也是初次遭華視懲戒，然擔任評選委員本非賴常任性之工作，非其職務範圍，華視可不繼續指派其擔任標案之評選委員，或以申誡、小過、大過等懲戒。

高院指出，華視對於同因標案程序瑕疵致廢標的另名員工給予申誡處分，可見仍有其他懲戒方法可施，故認尚未至最後、無法迴避、不得已之手段，華視對賴之初犯行為，做成解僱之決定，不符合解僱之最後手段性原則，判決僱傭關係存在。