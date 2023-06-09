國泰金9日召開股東會，股民關心國泰人壽今年如何增加獲利、EPS如何超越富邦人壽等問題，國泰人壽執行副總林昭廷回應，下半年獲利動能來自三方：避險成本降低、股票資本利得增加、下半年股利收入挹注。

林昭廷指出，今年最大挑戰來自「外匯避險成本」，所以今年三月底主管機關就針對外匯變動價格準備金祭新機制，國壽今年三至五月避險成本控制在1％、今年前五月避險成本已下降到1.4％，展望未來避險成本目標控制在1至1.5％。

另一方面，林昭廷指出，去年股、債波動大，今年以來已相對比較好，國壽截至今年五月底自結，股票未實損失大幅減少600多億元，有助獲利動能、對獲利有較大貢獻。

第三，六七八月邁入股利發放高潮期，股息收入會增加，為接軌ICS，國壽已經在高股息股配置增加，也有助獲利動能，未來會繼續表現創造績效。

富邦人壽去年全年稅後盈餘655.5億元，拿下壽險業獲利第一名，但比2021年衰退近36％、EPS5.91元，國壽去年稅後盈餘341.7億元、年衰退逾66％、EPS5.75元。