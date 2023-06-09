坤悅開發（5206）今（9）日股東會全面改選董事會成員，推舉陳丕岳順利連任董事長！陳丕岳表示，「未來5年的營收都準備好了！」今年預計會有3個完銷建案將完工交屋，預期今年營收表現可望優於去年，獲利將與股東們共同分享！

坤悅開發今年台中已完工並認列的新建案，包括大雅區「雅樂」、東區「坤悅高飛」雙建案，推升前五月營收達16.52億元；預計第三季可認列南屯區「心富郁」完銷案，總銷17.5億元，今年營收上看34億元，較去年大幅成長！

隨著平均地權條例修法即將於今年7月上路，房市全面回歸剛性需求，陳丕岳指出，坤悅秉持穩健踏實經營原則，慎選優質地段座落，專注深耕自住客群，目前推案仍以大台中與彰化地區為主；面對外在經營環境挑戰，未來將視景氣調整新建案進場銷售步調，以靈活操作回應市場需求。

坤悅開發目前線上銷售與興建中個案，預計2024年完工的新建案，包括總銷12.3億元的台中東區「領秀」、東勢區「欣‧悅」總銷10.7億元、彰化埔心「心里程」總銷10.7億元，合計總銷逾35億元，上述建案已分別銷售6～8成！

預計2025年完工入帳案，包括台中南區「君匯」案，總銷30億元、南屯區「君睿」案，總銷27.5億元，雙建案合計總銷57.5億元，目前銷售業績穩定去化！

此外，坤悅今年上半年推出烏日區新榮泉段「坤悅夢想+」與后里區文化段「坤悅禮御」雙建案，總銷合計約34億元，成為2026年主要的營收來源。

其中，烏日區「坤悅夢想+」規劃地下3層、地上15層，總戶數共111戶純住家，預售實登揭露單價最高達42萬元；此外，后里區「坤悅禮御」規劃地下2層、地上14層，共 117戶住家、4戶店鋪，預售實登在36～38萬元，目前雙建案順利銷售中，預計今年7月先後開工。

今年下半年，預計陸續推出台中太平區「坤悅涵仰」，產品規劃約36坪3房，單價4字頭，總銷約28億元，以及南區「大慶黃昏市場」案，基地面基約1,300坪，初步規劃37～40坪3房，單價5字頭起，總銷約56億元；14期「美和段」也在評估第四季推案。

陳丕岳表示，去年營收雖受到總體經濟發展不佳與政策面影響，但看待未來營運仍審慎樂觀，未來幾年營收與獲利可望逐年穩健成長！