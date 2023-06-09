太景於今年3月與中國大陸合作夥伴健康元藥業集團簽訂流感抗病毒新藥TG-1000於中國大陸地區授權合約，簽約金2000萬人民幣已入帳並認列於五月營收。本案後續的收入—完成成人三期臨床試驗、成人及小兒藥品上市里程碑款、最多可達11％的銷售權利金及其他收入等，公司也將依會計準則認列。

董事長暨執行長黃國龍表示，授權金及銷售權利金是太景穩健營運的兩大基礎，TG-1000簽約金的挹注為公司提供更穩定的新藥開發資金，而抗生素太捷信的銷售也顯著成長，2022年度口服膠囊的銷售年增長率達40.5％，今年第一季的年成長率又增加至47.9％。

TG-1000於中國大陸市場之開發將由健康元藥業推進並承擔所有臨床開發費用。目前，健康元正在籌備三期臨床試驗，預計收治574名流感患者，希望能在今年冬季開始收案。

太景表示，繼完成TG-1000中國大陸市場授權後，也正積極洽談歐美、歐亞、日韓等其他市場的授權機會，公司也參加了本周於美國波士頓舉辦的北美生技大會US BIO，於會議中與多家TG-1000潛在客戶洽商授權。