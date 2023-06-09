和大近年積極佈署建置新世代AI廠房，以因應日益增多的歐美系車廠轉型電動車之投入，及新創公司加入電動車市場。嘉義五廠新建工程正緊鑼密鼓興建中，和大表示，預計今年第三季設備安裝、第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸。

和大分析，隨著全球主要車廠均朝電動車轉型發展，過程中燃油車持續成長，但電動車也逐步跟進，隨著市場預期2027年電動車可超越燃油車，和大將是各車廠優先供應廠商首選，進而帶動營收持續成長。

為加速公司轉型，和大上月啟動事業群分割計畫，董事會通過旗下生產齒輪加工設備的機械事業部分割予百分百子公司聚大智能科技（聚大），積極投入智慧機械設計與製造領域。分割基準日暫定9月1日。

和大表示，切割後的機械事業部仍將續朝多元多角化發展，共同建構和大嘉義大埔美園區為全台最大AI智能化生產線的智慧工廠，同時也開發更多業務。