與民進黨合作參選新北市第9選區（永和與中和秀安地區）無黨籍立委李正皓由於捲入偷拍爭議，昨(8)晚宣布退選；他今(9)日受訪時表示，自己在選舉中變成許多人的箭靶以及擋箭牌，希望自己退選可以讓民進黨放手推動黨內性平改革，李正皓也點名國民黨立委陳雪生以及藍營意見領袖朱學恆，反嗆國民黨雙重標準。

李正皓在昨晚突然宣布退出選戰後，今日早上在中和區公所前接受聯訪，他說會做出退選的決定並非衝動行事，而是與民進黨決策層做出多次討論後，才決定退這一步讓民進黨有性平改革的空間，促使黨主席賴清德能放手推動黨內的性平改革。

他提到，自己過去每周都會對選情，而這幾天跟潘孟安等黨決策層展開滾動式討論，後來雙方對於自己退選這件事得到共識，「黨中央需要空間，我也需要空間」，所以大家就各退一步，並非像外界所傳所說是潘孟安昨晚臨時勸退自己。

李正皓強調，偷拍事件在他被提名前2天就被爆料，雖然中間一度逐漸沉寂，但隨著民進黨me too事件爆發，才變成所謂的共伴效應，否則一般來說他的部分應該早就結束了，「自己比較像是掃到颱風尾」。

李正皓也點名近日因性騷案遭判賠8萬元確定的國民黨立委陳雪生，以及遭控強吻國民黨台北市議員鍾沛君的藍營意見領袖朱學恆，痛批國民黨及其支持者雙重標準，「為何陳雪生還能繼續選下去」，強調藍綠面對性平都要同一標準，這樣才有助於在性別平等上往前走一步，藍綠都該為這件事努力推動。