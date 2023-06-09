基北北桃4位市長9日共同宣布基北北桃1200都會通Megacity Pass定期票準備好了，7月1日開通使用，目前中央政府僅補助3年200億，3年後若停止補助，將造成地方政府財政重擔，新北市長侯友宜再拋總統政見，「如果中央3年後不想補助，未來我當選，我來繼續做，我來補助比較快，希望照顧全台灣。」

從雙北1280為基礎的公共運輸服務再擴大，到基北北桃境內捷運、輕軌、台鐵等軌道長度共357公里、214車站、市區公車971條路線和99條國道及公路客運路線，以及公共自行車站超過3470站，堪稱全國最大規模的公共運輸系統服務，30天只要1200元，無限暢搭使用。

侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政今在市府轉運站同台，一同宣傳1200都會通Megacity Pass定期票，並輪流上台致詞。

侯友宜壓軸致詞提到，當初雙北1280月票，沒有包括中央補助，他曾經跟桃園市想做一件事，就是1280月票含納桃園市，當時很可惜沒辦法做。

侯強調區域共好很重要，所以去年市長選舉時就提出了基北北桃月票概念，一開始中央都不表態，後來終於開始與地方合作，這交通公具不但能夠帶動運輸量，還能吸引外國人長駐台灣。「讓台灣能夠共好，才是我的目標。」

侯也提及前兩天與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）會面，搭乘台鐵、捷運，也送了一張他1200月票給羅森柏格。她很訝異連國道客運捷運都可以坐，卻只要美金約40元，這是一個值得驕傲的事，這也是可以大力宣傳讓四個城市可以讓外國人常駐的宣傳。

侯友宜接著話鋒一轉，1200月票必然讓地方經濟負擔變重，但為了照顧更多市民願意承擔，感謝中央的補助目前規畫是3年200億，三年後台下的三位市長都還在任內，萬一沒有中央補助還能不能走下去，這是新的挑戰，通膨物價再上漲，唯有運輸再下調，這才是照顧市民。

侯友宜接著承諾，「所以未來我來當總統，北中南交通運輸補助，若中央不補助，我來繼續做。」

侯更開玩笑表示，請今天中央代表到場的官員不要煩惱，回去反映一下，如果現在的中央政府3年補助後不想再補助，「由我來這樣比較快啦，我來補助，我給大家承諾。」

侯友宜說，他希望照顧全台灣，在物價指數上漲後，還能夠維持一個優化的環境，這個中央說不想補助了，「就由我來當選，我來做，替你們解決。」