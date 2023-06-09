新北市教育局今與日本電子專門學校簽署跨國教育合作計畫備忘錄，未來雙方將分享技職教育國際技能競賽選手培訓資訊，並成為新北技職教育國際化見學據點，從實質交流與國際入班共學，共同培育具競爭力的創新跨域世界頂尖人才。

教育局副局長劉明超出席簽署儀式時表示，今年3月樟樹國際實中、淡水商工師生及30位同學到日本電子專門學校國際入班共學，與日本IU大學簽署跨國教育合作備忘錄，雙方進行實質專業技術交流，並以此為契機，促成本次與學校法人電子學園擁有72年歷史的日本電子專門學校簽署跨國教育合作備忘錄，提供學生在影像製作、遊戲、動畫、電子電機等學習領域更多元、更國際化的學習視野，擴增新北學子的學習資源。

日本電子專門學校校長船山世界表示，該校與新北市的樟樹國際實中、淡水商工已有多年的教育合作交流，這次與新北市教育局簽署MOU，除了成為新北技職國際見學據點共學外，也將積極促進與新北市建立教育資源共享機制，為臺日青年創造國際教育環境和用專業培養未來國際競爭力的機會。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，日本電子專門學校培育出所多國際知名的動畫和遊戲設計專業人才，包含動畫電影「你的名字」、「永遠的0」及哆啦A夢和海賊王系列動畫等，藉由跨國教育合作的推動，更有利於新北技高的孩子擁有更寬廣的國際視野，特別是融合電子、美學和創新設計方面，將是未來提升國際競爭力重要的關鍵因素。

淡水商工校長于賢華另表示，今年5月也率領技職技藝金手獎的學生前往日本國際技職研習，其中一站便是日本電子專門學校入班進行電子、動畫和電器等跨域及深化學習，並與日本學生一起互動，分享彼此在專業技能學習的心得，未來希望能在國際技能競賽電子行動應用開發等領域成為國際交流夥伴，共同培育國際技能競賽的選手。

樟樹國際實中資訊科1年級蔡爵安同學表示，今年3月到日本電子專門學校國際入班共學，對於學校在電子設計和動畫多媒體的教學印象深刻，目前正在努力充實日文能力，希望可以達到N2等級，爭取到日本電子專門學校留學。