中信兄弟將在6月10、11日舉行「阪神甲子園球場日」。（中信兄弟提供）

中信兄弟時隔4年再度攜手歷史悠久的阪神甲子園球場，於6月10日、11日迎來「阪神甲子園球場日」，除了再度邀請到阪神虎啦啦隊「Tigers Girls」及吉祥物Lucky & Ki-Ta來台以外，更將聯手中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」和小翔、艾比一起舉行賽前見面會。

阪神甲子園球場是日本最具歷史的棒球場，也是台灣球迷必去朝聖的棒球聖地。為了讓球迷在洲際棒球場也能有在日本看球的感覺，本次活動邀請阪神甲子園球場的播報員，呈現給大家最專業的日式比賽播報。

而阪神虎隊招牌的啦啦隊「TigersGirls」和吉祥物Lucky & Ki-Ta也會來到洲際棒球場和球迷們一起同樂，並且也將分別擔任兩日的開球嘉賓。

為了讓球迷有更多機會能一睹風采，球將於兩天賽前在場外舞台舉行見面拍照會，並且邀請中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」和小翔、艾比一起參加，台日兩大人氣球隊的啦啦隊和吉祥物將同框登場。

除了有許多拍照點及日本風美食攤位以外，阪神虎球團特別出借了數件知名OB球員的球衣，包含「平成鐵人」金本知憲及曾拿下中央聯盟三振王的能見篤史等代表性選手，現場開放球迷可以直接穿上在場外拍照背板前拍照。這2天的比賽洲際棒球場也難得地開放中信兄弟會員報名參加球場巡禮。