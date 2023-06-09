剛化療完的劉引商，第一檔接拍的戲就是《搜尋者》。（大愛提供）

張啟樂在劇中從小就被遺棄。（大愛提供）

王重正導演（右）與美術指導范宜善教授。（大愛提供）

《搜尋者》美術設計圖與實景圖。（大愛提供）

北影影后劉引商去年9月確診新冠肺炎辭世，她的遺作大愛劇《搜尋者》即將播出，劇中她飾演「山東奶奶」，跟香港藝人張啟樂是一對母子，劇情講述的是山東奶奶把小孩遺棄在香港的故事。這也是劉引商確診前，歷經抗癌接受化療，療程結束，體力恢復後，第一部接拍的戲，未料成為絕響，令影迷相當不捨。

張啟樂在母親節這天，特別在臉書「港仔張啟樂的台灣生活」中發文分享能在國寶級演員的最後作品中一起演出，很榮幸更是意義重大。張啟樂回憶有場戲，母子2人對白長達3大頁，情緒轉換非常大，而且得連貫一鏡到底順拍。

當時已高齡84歲的劉引商，在鏡頭前完全看不出剛結束化療，張啟樂說：「面對引商奶奶這麼專業和精準的演技，我很自然地就被帶入戲當中。」2人很順利拍完，導演也相當滿意。更讓張啟樂敬佩的是，劉引商下戲後還能跟劇組的人談天說笑，沒有把自己的身體狀態變成大家的負擔，讓他留下深刻印象，大讚劉引商是「敬業、熱愛戲劇的典範。」

《搜尋者》劇情講述的是基隆的訪視志工，花了超過三十年的時間，陪伴社會底層脆弱族族的真實故事，集結超過70位知名藝人，以17個個案為主題，讓觀眾同感社會底層的苦痛，在訪視志工解決問題的過程中，讓苦痛得到抒解。

基隆山城地形特殊，飾演訪視志工的王淑娟，劇中的家大門位在3樓，一開門就是大馬路，而一樓卻是在地下室，如何還原個案的環境，導演王重正除了用鏡頭帶觀眾從一樓走到三樓，讓觀眾身歷其境之外，也特別找來了高中同學，現任臺北市立大學運動美術學系教授范宜善擔任美術指導，把基隆侷限的狹小空間，設計出能夠調度拍攝又符合劇本故事的場景，每個場景又必須要有個案的「情緒色彩」。

例如郭子乾飾演書法家，家中就還原出藝術家及信仰特色的味道，庹宗華飾演的落魄的退休老兵、馬利歐飾演躲債的人住在山林裡、堆滿垃圾的房子、雜亂的帳蓬是經過美術設計安排，也是經過美術設計安排，范宜善說「最好的設計就是看不出有設計」。